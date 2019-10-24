2019-10-24T15:40:41+03:00
Общество

Губернатор Виктор Томенко: «Возможность первыми открыть торжества по случаю юбилея Михаила Калашникова по праву предоставлена Алтайскому краю»

Дочь знаменитого оружейника Елена Калашникова подарила главе региона коллекцию памятных медалей
Ирина СУХАНОВА
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Юбилей Михаила Калашникова в Алтайском крае будут праздновать три дня. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Алтайского края.Юбилей Михаила Калашникова в Алтайском крае будут праздновать три дня. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Алтайского края.
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Через несколько дней вся страна будет отмечать 100-летие со дня рождения знаменитого конструктора Михаила Калашникова: создатель автомата АК-47 родился 10 ноября в селе Курья Алтайского края. Первыми память выдающегося конструктора почтили на его родине. Юбилей Михаила Калашникова в Алтайском крае будут праздновать три дня.

Торжества открылись праздничным концертом в театре драмы имени Василия Шукшина. На родину своего отца приехала дочь конструктора Елена Калашникова: она подарила губернатору Алтайского края Виктору Томенко бронзовый бюст отца и коллекцию юбилейных медалей. По словам главы региона, к 100-летию конструктора Алтайский край готовился несколько лет.

- Выдающийся человек, настоящий сын своей земли, своего народа, настоящий патриот Михаил Тимофеевич как выдающийся конструктор стрелкового оружия известен всему миру, - подчеркнул Виктор Томенко. - Многие люди считают, что он их земляк, их родной человек. Действительно, юбилей такого сына народа должен праздноваться сразу в нескольких местах - в нескольких регионах нашей страны. Так и будет в этом году. Но по праву возможность первыми открыть кульминацию этого года, связанную с юбилейными торжествами по случаю дня рождения Михаила Калашникова, предоставлена Алтайскому краю. Здесь Михаил Тимофеевич родился, был крещен, сделал первые шаги в своей жизни, учился, сюда дважды возвращался и отсюда отправился в большую жизнь.

К юбилею конструктора в краеведческом музее открылась выставка «Михаил Калашников. Человек мира»: коллекцию оружия, которую он собирал несколько лет, увидят сначала в Барнауле, а затем в Курье. В родном селе изобретателя создан Мемориальный музей Михаила Калашникова, в котором после реконструкции откроется восстановленный из руин храм Знамения: в нем когда-то крестили Калашникова. Торжественная церемония освящения церкви пройдет 25 октября.

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