Госдума одобрила продление заморозки накопительной части пенсии еще на год
Госдума приняла в I чтении законопроект о продлении моратория на пополнение накопительной части пенсии еще на год - до 2022 включительно.
«Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», говориться в пояснительной записке к документу.
Ранее продление действия моратория анонсировал замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, «ничего принципиально нового здесь не появилось». Незадолго до этого материалы Министерства труда и социальной защиты о бюджете ПФР на 2020-2022 годы показали, что заморозка будет продлена.
Напомним, накопительную систему заморозили в 2014 года. В ноябре прошлого года Госдума уже в шестой раз с 2014 года одобрила продление моратория.
ИСТОЧНИК KP.RU