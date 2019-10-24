Госдума одобрила продление заморозки накопительной части пенсии еще на год

24 Окт. 15:50 2019-10-24T23:26:45+03:00

Госдума одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии еще на год Фото: Иван МАКЕЕВ

Теперь она сможет «оттаять» не раньше 2023 года

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Госдума приняла в I чтении законопроект о продлении моратория на пополнение накопительной части пенсии еще на год - до 2022 включительно.

«Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», говориться в пояснительной записке к документу.

Ранее продление действия моратория анонсировал замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, «ничего принципиально нового здесь не появилось». Незадолго до этого материалы Министерства труда и социальной защиты о бюджете ПФР на 2020-2022 годы показали, что заморозка будет продлена.

Напомним, накопительную систему заморозили в 2014 года. В ноябре прошлого года Госдума уже в шестой раз с 2014 года одобрила продление моратория.

ИСТОЧНИК KP.RU