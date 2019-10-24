Композитор «Утренней почты» умер в своей студии в Подмосковье

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-24T15:55:39+03:00

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В подмосковном Королеве скончался композитор, который сотрудничал с такими популярными программами, как «Утренняя почта», «Голубой огонек2, «Вечерние мелодии».

Сердце Константина Титара перестало биться на 81-м году жизни. Его нашли в своей студии, коллеги рассказывают, что перед смертью он жаловался на недомогания.

- Прощание будет в пятницу, 25 октября, в морге в Королеве. Сердце [остановилось], неожиданно совершенно, — подтвердила телеканалу «360» вдова Тамара Титар.

Она отметила, что данное событие стало большим ударом для семьи. Никто не ожидал, что смерть может быть такой скоропостижной. Незадолго до трагедии Константин присел отдохнуть, именно в этом месте его и нашла коллега.

Вся жизнь Константина Титара была посвящена творчеству. Он много работал музыкальным редактором на Центральном телевидении Советского Союза. А когда вышел на пенсию, то не стал сидеть без дела. Открыл домашнюю студию, где готовил аранжировки для местных театров и частных авторов.

За творческую работу Титару было присвоено звание заслуженного артиста Чувашии, Мордовии, Калмыкии и заслуженный деятель искусств Таджикской ССР. Он любил повторять, что доживет до 99 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU