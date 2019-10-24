С-400 и «Панцирь» впервые выпустят на учения за границу

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-24T16:10:31+03:00

С-400 и "Панцирь" отправились на учения в Сербию Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Ни примут участие в маневрах на территории Сербии

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Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и батарея комплексов «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях за пределами РФ. Боевые машины перебросят в Сербию для совместных маневров по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2019». В ходе учений будут отработаны совместные действия с применением систем ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил противовоздушной обороны Республики Сербия.

В Минобороны рассказали, что дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 и батарея «Панцирь-С» были доставлены на территорию Сербии военно-транспортными самолетами ВКС России. Комплексы разместят на авиабазе Батайница под Белградом.

Выбор в пользу этой точки был сделан не случайно. По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, в Батайнице имеется хорошее оснащение для работы с подобной техникой.

Так же базируется 204-я авиационная бригада, учебный центр ВВС и ПВО, авиазавод и испытательный центр.

- Россия отрабатывает все возможные сценария боевых действий и ищет традиционных союзников, чтобы восстановить с ними контакты, - комментирует специалист «Известиям».

ИСТОЧНИК KP.RU