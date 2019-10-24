Курды отошли от сирийско-турецкой границы на 32 километра

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-24T16:39:47+03:00

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В рамках подписанного в Сочи меморандума формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) отошли от сирийско-турецкой границы на 32 километра. Оюбэтом сообщил Официальный представитель арабо-курдских отрядов Мустафа Бали.

«Мы вышли с территорий от района Телль-Абъяда до Рас эль-Айна», - приводят РИА Новости слова представитель SDF.

Как сообщал сайт kp.ru, 23 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара получила сообщение от Вашингтона о выводе всех террористов из зоны операции «Источник мира». Глава турецкого МИД сообщил, что в свете соглашения с США и подписанного с Россией меморандума Республика приостановила военные действия. Однако он заявил о готовности турецкой армии «дать отпор террористам», если в районе операции останутся формирования боевиков.

Напомним 22 октября, в ходе встречи президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана был составлен меморандум, предусматривающий выход курдских формирований из Манбиджа и Таль Рифа в течении 150 часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/738706" frameborder="0"></iframe> Сирийские войска взяли под контроль погранпереход на границе с Турцией в городке Кобани.Наш спецкор Александр КОЦ передает с севера Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира»

ИСТОЧНИК KP.RU