Курды отошли от сирийско-турецкой границы на 32 километра
В рамках подписанного в Сочи меморандума формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) отошли от сирийско-турецкой границы на 32 километра. Оюбэтом сообщил Официальный представитель арабо-курдских отрядов Мустафа Бали.
«Мы вышли с территорий от района Телль-Абъяда до Рас эль-Айна», - приводят РИА Новости слова представитель SDF.
Как сообщал сайт kp.ru, 23 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара получила сообщение от Вашингтона о выводе всех террористов из зоны операции «Источник мира». Глава турецкого МИД сообщил, что в свете соглашения с США и подписанного с Россией меморандума Республика приостановила военные действия. Однако он заявил о готовности турецкой армии «дать отпор террористам», если в районе операции останутся формирования боевиков.
Напомним 22 октября, в ходе встречи президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана был составлен меморандум, предусматривающий выход курдских формирований из Манбиджа и Таль Рифа в течении 150 часов.
Сирийские войска взяли под контроль погранпереход на границе с Турцией в городке Кобани.Наш спецкор Александр КОЦ передает с севера Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира»
ИСТОЧНИК KP.RU