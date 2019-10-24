На форуме «Россия-Африка» министр Свазиленда зачитала рэп

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-24T16:52:08+03:00

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На форуме в Сочи «Россия-Африка» чиновники из стран жаркого континента показали, что могут сделать «горячо» даже в разгар российской осени. Например, министр информационных технологий и связи из Свазиленда, зачитала во время интервью журналисту RT рэп. Эсватини Сиханизо Дламини помимо статуса чиновницы имеет еще и королевский чин – она принцесса королевство Эсватини (так с 2018 года называется Свазиленд).

Запись появилась соцсетях издания, журналисты уточнили, что министр специально импровизировала для представителя российского СМИ.

В рамках форума, который проходит с 23 по 24 октября, Россия и страны Африки подписали соглашения на 800 миллиардов рублей. Это первый двухсторонний саммит. Во время встечи Владимир Путин рассказал об увеличении бюджетных мест для студентов из Африки в российских вузах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739913" frameborder="0"></iframe> Принцесса зачитала рэп.Принцесса Свазиленда, министр информационных технологий и связи Эсватини Сиханизо Дламини зачитала рэп на форуме Россия — Африка (с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU