На форуме «Россия-Африка» министр Свазиленда зачитала рэп
На форуме в Сочи «Россия-Африка» чиновники из стран жаркого континента показали, что могут сделать «горячо» даже в разгар российской осени. Например, министр информационных технологий и связи из Свазиленда, зачитала во время интервью журналисту RT рэп. Эсватини Сиханизо Дламини помимо статуса чиновницы имеет еще и королевский чин – она принцесса королевство Эсватини (так с 2018 года называется Свазиленд).
Запись появилась соцсетях издания, журналисты уточнили, что министр специально импровизировала для представителя российского СМИ.
В рамках форума, который проходит с 23 по 24 октября, Россия и страны Африки подписали соглашения на 800 миллиардов рублей. Это первый двухсторонний саммит. Во время встечи Владимир Путин рассказал об увеличении бюджетных мест для студентов из Африки в российских вузах.
Принцесса зачитала рэп.Принцесса Свазиленда, министр информационных технологий и связи Эсватини Сиханизо Дламини зачитала рэп на форуме Россия — Африка (с) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU