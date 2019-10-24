Малому бизнесу облегчают переход на онлайн-кассы

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-24T16:51:21+03:00

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С лета прошлого года для большинства российских компаний стало обязательным использование контрольно-кассовой техники. Соответствующий закон был принят в 2016 году, реформа завершилась в июле 2019 года, когда установить новые кассовые аппараты, отправляющие данные в налоговую в режиме онлайн, должны были представители малого и среднего бизнеса.

Нововведение было призвано сократить объемы теневой экономики и облегчить нагрузку предпринимателям. Однако установка и подключение кассового аппарата для малого бизнеса влетает в копеечку. По данным «Яндекс-Деньги», услуга в среднем обходится в 20-40 тыс. руб.). А для торговых точек, работающих в удаленной местности, могут возникнуть проблемы с сетью.

Для облегчения нагрузки на малых и средних предпринимателей, федеральные власти разработали ряд дополнительных мер, в том числе в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, рассчитанного на срок до 2024 года, пишут «Известия».

Так, отсрочку на два года перехода на использование кассовой техники получат ИП, которые реализуют продукцию собственного производства и не имеют ни одного наемного сотрудника. От использования ККТ вовсе освободили предпринимателей, чьи торговые точки находятся в труднодоступных или отдаленных районах, ИП по торговле через вендинговые автоматы, оказании бытовых услуг по ремонту обуви и изготовлению ключей, а также продаже в розлив безалкогольных напитков, а также те, кто реализует билеты в государственные и муниципальные театры вне учреждений культуры. Избавили от необходимости печатать чек интернет-магазины, использующие курьерскую доставку.

А с лета следующего года в рамках реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса от предоставления налоговой декларации освободят предпринимателей, перешедших на использование онлайн-касс. Еще одним способом облегчить работу малых и средних предпринимателей, по предложению Минэкономразвития, может стать перевод всех процессов налогообложения в мобильное приложение. Подобный сервис с начала этого года используют самозанятые граждане – мобильное приложение «Мой налог» позволяет автоматически сдавать отчетность и ежемесячно списывает сумму налога.

ИСТОЧНИК KP.RU