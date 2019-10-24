Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов нескольких банков
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банковских учреждений, в том числе Сбербанка. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.
В ведомстве сообщили, что по предварительным данным задержанный мужчина является сотрудником «Национальной службы взысканий». Его обвиняют в «незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
Спецоперацию по задержанию злоумышленника МВД проводило совместно со службой безопасности Сбербанка.
Напомним, в начале октября Сбербанк зафиксировал небольшую утечку. Тогда информацию о клиентах кредитного учреждения «слил» 28-летний менеджер. Он продал данные пяти тысяч аккаунтов.
Однако, накануне, стало известно о другой утечки данных. 23 октября появилась информация о том, что в сети была открыта продажа данных 11,5 тысячи клиентов Сбербанка. В пресс-службе кредитного учреждения опровергли данное сообщение, назвав его «слухами и домыслами».
ИСТОЧНИК KP.RU