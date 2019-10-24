2019-10-24T17:02:19+03:00
Экономика

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов нескольких банков

Мужчина может быть сотрудником «Национальной службы взысканий»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов нескольких банковЗадержан подозреваемый в хищении данных клиентов нескольких банковФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банковских учреждений, в том числе Сбербанка. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

В ведомстве сообщили, что по предварительным данным задержанный мужчина является сотрудником «Национальной службы взысканий». Его обвиняют в «незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

Спецоперацию по задержанию злоумышленника МВД проводило совместно со службой безопасности Сбербанка.

Напомним, в начале октября Сбербанк зафиксировал небольшую утечку. Тогда информацию о клиентах кредитного учреждения «слил» 28-летний менеджер. Он продал данные пяти тысяч аккаунтов.

Однако, накануне, стало известно о другой утечки данных. 23 октября появилась информация о том, что в сети была открыта продажа данных 11,5 тысячи клиентов Сбербанка. В пресс-службе кредитного учреждения опровергли данное сообщение, назвав его «слухами и домыслами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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