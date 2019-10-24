2019-10-24T17:06:21+03:00
В мире

Bloomberg: Сотрудники Google обвинили руководство в установке шпионского приложения на компьютеры

Таким образом, дирекция пыталась бороться «с инакомыслием»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сотрудники компании обратились с заявлением к журналистамСотрудники компании обратились с заявлением к журналистамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сотрудники Google направили в редакцию Bloomberg письмо с обвинениями в адрес руководства компании. Он согласились рассказать на условиях анонимности о конфликте между начальством и подчиненными. По версии заявителей, дирекция всячески пытается предотвратить попытки работников организовать протесты.

В начале месяца на компьютеры сотрудников установили новый инструмент для настраивания браузера. С помощью этого расширения руководство получало информацию о создании одним из работников компании в календаре события, в котором заявили свое участие более ста человек. Так дирекция пыталась предотвратить сборы и обсуждение работниками своих прав.

- Утверждения об операциях и целях этого расширения являются абсолютно ложными, - гласит ответ компании. Текст документа поступил в редакцию Bloomberg.

Ранее сотрудники Google провели демонстрации против сексуальных домогательств. Годом ранее молодой сотрудник компании скончался на рабочем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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