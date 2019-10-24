2019-10-24T17:30:15+03:00
Общество

Госдума утвердила сокращенный рабочий день для женщин на селе

Трудящиеся в сельской местности могут работать 36 часов в неделю без потери части заработной платы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госдума утвердила сокращенный рабочий день для женщин на селеГосдума утвердила сокращенный рабочий день для женщин на селеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о трудовых гарантиях для работающих на селе женщинах. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы.

Согласно принятому документу за женщинами закреплено право на сокращенную рабочую неделю в 36 часов, вместо полной 40-часовой. Они также получат дополнительный выходной один раз в месяц без потери зарплаты. Более того, предусмотрено повышенная оплата труда в случае, если рабочий день разделен на части.

Авторами закона выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и группа депутатов от фракции «Единая Россия».

Как писал ранее сайт kp.ru, норма о 36-часовой рабочей недели для селянок существовал с 1990 года, но при этом не был никак прописан в Трудовом кодексе. Принятый закон позволяет работницам пользоваться данным правом без потери части зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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