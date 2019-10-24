Госдума утвердила сокращенный рабочий день для женщин на селе
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о трудовых гарантиях для работающих на селе женщинах. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы.
Согласно принятому документу за женщинами закреплено право на сокращенную рабочую неделю в 36 часов, вместо полной 40-часовой. Они также получат дополнительный выходной один раз в месяц без потери зарплаты. Более того, предусмотрено повышенная оплата труда в случае, если рабочий день разделен на части.
Авторами закона выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и группа депутатов от фракции «Единая Россия».
Как писал ранее сайт kp.ru, норма о 36-часовой рабочей недели для селянок существовал с 1990 года, но при этом не был никак прописан в Трудовом кодексе. Принятый закон позволяет работницам пользоваться данным правом без потери части зарплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU