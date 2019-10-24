Морпехов будут сопровождать танковые батальоны

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-24T17:31:59+03:00

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Бригады морской пехоты будут реорганизованы, в состав каждой из них войдет танковый батальон. Наличие тяжелой техники позволит «черным беретам» действовать автономно в любой точке мира.

Одним из первых новое штатное расписание опробует на себе 61-я отдельная бригада морпехов Северного флота. По результатам эксперимента подобная практика будет применена в других бригадах.

По новому расписанию в бригаде будет сформировано шесть батальонов, вместо двух существующих сейчас. Дополнительно появятся один разведывательный, один танковый и два батальона морской пехоты.

Кроме того, бригаду усилят двумя ротами — снайперской и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В Минобороны допускают, что в последствии морпехи могут получить собственные авиационные подразделения.

- Решение правильное. «Черные береты» - это один из самых боеспособных родов войск, который имеет высокую выучку, богатые боевой опыт и историю, - комментирует «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

ИСТОЧНИК KP.RU