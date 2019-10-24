2019-10-24T18:08:02+03:00
Общество

Госдума одобрила законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассников

Документ вводит понятие «здоровое питание» и закрепляют его основные принципы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госдума одобрила законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассниковГосдума одобрила законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассниковФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В четверг, 24 октября, Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.

«Принят законопроект о качественном горячем питании детей в школах», — говорится на сайте нижней палаты парламента.

В законопроекте вводится понятие «здоровое питание» и закрепляются его основные принципы. Документ также вводит запрет на использование для приготовления питания сырьё, изготовленное с использованием опасных для здоровья веществ, таких как кормовые добавки, стимуляторы роста, ГМО, пестициды, агрохимикаты.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, авторами инициативы выступили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и лидеры всех парламентских фракций.

Напомним, предложение об обязательных горячих завтраках для всех школьников было озвучено 24 июня во время парламентских слушаний «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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