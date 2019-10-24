2019-10-24T18:54:46+03:00
Политика

Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Николая Герасименко

В июне произошло ДТП с участием народного избранника
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Николай Герасименко. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССНиколай Герасименко. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Госдума приняла решение снять неприкосновенность с депутата Николая Герасименко в связи с административным делом.

Решение поддержали 329 депутата, трое выступили против и один воздержался.

В июне на Ленинском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника марки «Лексус» и мотоцикла. Автомобиль, за рулем которого находился Герасименко, на огромной скорости врезался в байкера.

Депутат не пострадал, а водитель мотоцикла был срочно госпитализирован. У него диагностировали переломы и закрытую черепно-мозговую травму. Стоит отметить, что народный избранник не пытался скрыться с места аварии. Он сам вызвал скорую помощь и полицию. Однако, по словам Герасименко, в столкновении виноват байкер.

Депутата могут признать виновным по статье о «Нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». В таком случае, ему грозит лишение на срок от полутора до двух лет, а также штраф на сумму от десяти до 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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