Абызов рассказал суду о вынужденном отъезде сына в США

СЕГОДНЯ 20:12 2019-10-24T20:12:06+03:00

Экс-министр заявил, что его несовершеннолетний ребёнок не представляет свою жизнь вне России

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Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова заявил, что его средний сын был вынужден покинуть России и уехать в Соединённые Штаты из-за угрозы изъятия органами опеки.

«В результате того, что мой средний сын, который жил и обучался в России, в мое отсутствие мог быть изъят органами опеки как несовершеннолетний, он вынужден был уехать в Америку жить», - сказал экс-министр на заседании в Басманном суде Москвы, который в четверг, 24 октября, рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста.

По словам Абызова, его сына отъезд из страны является «личной большой трагедией, потому что он не представляет свою жизнь вне России».

В суде Абызов заявил, что ему не разрешают звонить из СИЗО и не дают свидания с родственниками и с супругой. Он отметил, что из-за ареста активов он не может платить алименты своей бывшей жене, которая растит двух несовершеннолетних детей.

Напомним, в конце марта Абызову и его помощникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и выводе за границу более 4 миллиардов рублей. В августе Следственный комитет предъявил бывшему министру обвинение в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности. В начале сентября было возбуждено третье уголовное дело по статье об отмывании преступных доходов. Свою вину он не признает и отказывается сотрудничать со следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU