2019-10-24T20:12:06+03:00
Общество

Абызов рассказал суду о вынужденном отъезде сына в США

Экс-министр заявил, что его несовершеннолетний ребёнок не представляет свою жизнь вне России
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Абызов рассказал суду о вынужденном отъезде сына в США. Михаил Абызов. Фото: Гавриил Григоров ТАССАбызов рассказал суду о вынужденном отъезде сына в США. Михаил Абызов. Фото: Гавриил Григоров ТАСС
Изменить размер текста:

Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова заявил, что его средний сын был вынужден покинуть России и уехать в Соединённые Штаты из-за угрозы изъятия органами опеки.

«В результате того, что мой средний сын, который жил и обучался в России, в мое отсутствие мог быть изъят органами опеки как несовершеннолетний, он вынужден был уехать в Америку жить», - сказал экс-министр на заседании в Басманном суде Москвы, который в четверг, 24 октября, рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста.

По словам Абызова, его сына отъезд из страны является «личной большой трагедией, потому что он не представляет свою жизнь вне России».

В суде Абызов заявил, что ему не разрешают звонить из СИЗО и не дают свидания с родственниками и с супругой. Он отметил, что из-за ареста активов он не может платить алименты своей бывшей жене, которая растит двух несовершеннолетних детей.

Напомним, в конце марта Абызову и его помощникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и выводе за границу более 4 миллиардов рублей. В августе Следственный комитет предъявил бывшему министру обвинение в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности. В начале сентября было возбуждено третье уголовное дело по статье об отмывании преступных доходов. Свою вину он не признает и отказывается сотрудничать со следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине собираются продавать демонтированные и «декоммунизированные» памятники Ленину
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Николая Герасименко
В Москве арестован гражданин России по подозрению в госизмене
Госдума одобрила законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассников
Морпехов будут сопровождать танковые батальоны
Госдума утвердила сокращенный рабочий день для женщин на селе
Российские университеты укрепляют свои позиции в международных рейтингах - ТюмГУ среди лучших вузов мира
Кандидатов в космонавты предлагают проверять на полиграфе
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов нескольких банков
Bloomberg: Сотрудники Google обвинили руководство в установке шпионского приложения на компьютеры
Малому бизнесу облегчают переход на онлайн-кассы
Тренер сборной по пляжному футболу рассказал, чем команда удивит на ЧМ в Парагвае
Путин назвал причину конфликта в Ливии
Курды отошли от сирийско-турецкой границы на 32 километра
На форуме «Россия-Африка» министр Свазиленда зачитала рэп
С-400 и «Панцирь» впервые выпустят на учения за границу
Композитор «Утренней почты» умер в своей студии в Подмосковье
Госдума одобрила продление заморозки накопительной части пенсии еще на год
Губернатор Виктор Томенко: «Возможность первыми открыть торжества по случаю юбилея Михаила Калашникова по праву предоставлена Алтайскому краю»
Путин пошутил о новом месте России в рейтинге Doing Business
В Москве «двойник» Конора Макгрегора отвлекал фанатов и журналистов от звезды ММА
Военный эксперт оценил возможности российского оружия для сдерживания США