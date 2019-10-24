2019-10-24T20:31:25+03:00
Политика

МИД Украины заявил, что готов к переговорам «по Крыму»

С таким высказыванием выступила спикер внешнеполитического ведомства страны Катерина Зеленко
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД Украины заявил, что готов к переговорам «по Крыму»МИД Украины заявил, что готов к переговорам «по Крыму»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Киев готов провести переговоры с Москвой "по вопросу возвращения Крыма". С таким заявлением выступила спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко.

Представитель украинского МИД сообщила о готовности незалежной обсуждать восстановление суверенитета Украины над Крымом и Севастополем в любом формате, в том числе и «нормандском».

Напомним, ранее команда украинского лидера Владимира Зеленского разработала стратегию «возвращения» Крыма «дипломатическим путем». В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что об этом речи быть не может. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков, в свою очередь, заявил, что больше не существует никаких вариантов для возвращения полуострова в состав Украины и посоветовал главе незалежной разработать специальный план постепенного признания российского статуса Крыма.

Напомним, что полуостров находится в составе России с марта 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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