Путин в шутку предложил часть своей зарплаты египетскому коллеге

СЕГОДНЯ 21:56 2019-10-24T21:56:34+03:00

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Российский президент Владимир Путин в шутку предложил своему египетскому коллеге Абделю Фаттахи ас-Сиси часть зарплаты за ту роль, которую Египет сыграл в организации саммита «Россия-Африка».

«Как видите, на протяжении всего дня он [президент Египта] сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе. Мне придется с ним зарплатой своей поделиться, потому что взял часть моих обязанностей», - с улыбкой сказал российский лидер.

Путин поблагодарил всех своих коллег за «абсолютно уникальную атмосферу» и «дружескую обстановку свободной дискуссии», которая представляет большую ценность для переговорного процесса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739970" frameborder="0"></iframe> Путин и ас-Сиси подвели итоги работы первого форума "Россия-Африка"."Встреча была деловой, но в тоже время очень дружеской, если не сказать душевной, что создало особую атмосферу наших дискуссий", - отметил российский президент (с) Ruptly

Напомним, 23 октября в Сочи открылся саммит «Россия – Африка». Первое в истории российско-африканских отношений мероприятие, на которое были приглашены главы всех стран Африканского континента, проходило под сопредседательством российского и египетского президентов.

ИСТОЧНИК KP.RU