ЦБ может включить в Систему быстрых платежей возможность выплачивать пенсии и пособия

СЕГОДНЯ 22:35 2019-10-24T22:35:44+03:00

ЦБ может включить В Системе быстрых платежей возможность выплачивать пенсии и пособия Фото: Евгения ГУСЕВА

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Центробанк может разработать сценарий, при котором в Системе быстрых платежей Банка России (СПБ) появится возможность перевода из бюджета в адрес физических лиц.

Нововведение позволит при помощи Системы быстрых платежей выплачивать пенсии, социальные пособия, зарплаты работникам государственных и муниципальных организаций.

«Реализация в СБП платежей из бюджета (G2C-операции) предусмотрена концепцией развития системы. В настоящий момент сценарии таких платежей находятся в разработке, дополнительные комментарии преждевременны», - передает ТАСС сообщение пресс-службы регулятора.

Напомним, Центробанк запустил Систему быстрых платежей в тестовом режиме 28 января этого года. В пилотном проекте вызвались участвовать 12 банков. Со следующего года Банк России начнет взимать комиссию в 1–6 рублей в зависимости от суммы перевода.

ИСТОЧНИК KP.RU