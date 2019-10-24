2019-10-24T22:35:44+03:00
Экономика

ЦБ может включить в Систему быстрых платежей возможность выплачивать пенсии и пособия

Сценарии таких платежей находятся в разработке
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
ЦБ может включить В Системе быстрых платежей возможность выплачивать пенсии и пособияЦБ может включить В Системе быстрых платежей возможность выплачивать пенсии и пособияФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Центробанк может разработать сценарий, при котором в Системе быстрых платежей Банка России (СПБ) появится возможность перевода из бюджета в адрес физических лиц.

Нововведение позволит при помощи Системы быстрых платежей выплачивать пенсии, социальные пособия, зарплаты работникам государственных и муниципальных организаций.

«Реализация в СБП платежей из бюджета (G2C-операции) предусмотрена концепцией развития системы. В настоящий момент сценарии таких платежей находятся в разработке, дополнительные комментарии преждевременны», - передает ТАСС сообщение пресс-службы регулятора.

Напомним, Центробанк запустил Систему быстрых платежей в тестовом режиме 28 января этого года. В пилотном проекте вызвались участвовать 12 банков. Со следующего года Банк России начнет взимать комиссию в 1–6 рублей в зависимости от суммы перевода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американского бегуна в майке "Иисус спасет" спас от сердечного приступа врач по имени Иисус
Эксперт заявил, что пребывание США на захваченных курдскими оккупантами нефтяных полях Сирии незаконно
Песков рассказал, как Путин и Эрдоган составляли меморандум по Сирии
США начали процесс депортации Бутиной
Путин в шутку предложил часть своей зарплаты египетскому коллеге
Столтенберг назвал распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону
NASA намерено купить дополнительные места на «Союзах»
Суд оставил Абызова под арестом до 25 января
МИД Украины заявил, что готов к переговорам «по Крыму»
Абызов рассказал суду о вынужденном отъезде сына в США
На Украине собираются продавать демонтированные и «декоммунизированные» памятники Ленину
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Николая Герасименко