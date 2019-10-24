ЦБ может включить в Систему быстрых платежей возможность выплачивать пенсии и пособия
Центробанк может разработать сценарий, при котором в Системе быстрых платежей Банка России (СПБ) появится возможность перевода из бюджета в адрес физических лиц.
Нововведение позволит при помощи Системы быстрых платежей выплачивать пенсии, социальные пособия, зарплаты работникам государственных и муниципальных организаций.
«Реализация в СБП платежей из бюджета (G2C-операции) предусмотрена концепцией развития системы. В настоящий момент сценарии таких платежей находятся в разработке, дополнительные комментарии преждевременны», - передает ТАСС сообщение пресс-службы регулятора.
Напомним, Центробанк запустил Систему быстрых платежей в тестовом режиме 28 января этого года. В пилотном проекте вызвались участвовать 12 банков. Со следующего года Банк России начнет взимать комиссию в 1–6 рублей в зависимости от суммы перевода.
ИСТОЧНИК KP.RU