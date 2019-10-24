2019-10-24T23:24:39+03:00
В мире

Американского бегуна в майке "Иисус спасет" спас от сердечного приступа врач по имени Иисус

С помощью других спортсменов мужчина оказал спортсмену первую помощь — сделал искусственное дыхание и массаж сердца
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американский бегун Тайлер Мун в майке с надписью "Иисус спасет" перенес сердечный приступ во время забега на 16 километров. Спустя несколько минут после того, как мужчине стало плохо, к нему подбежал ассистент врача-анестезиолога по имени... Иисус Вуэно!

Дело в том, что на 13-м километре у Муна, никогда ранее не жаловавшегося на здоровье, случился сердечный приступ. С помощью других спортсменов Иисус Вуэно оказал спортсмену первую помощь - сделал искусственное дыхание и массаж сердца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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