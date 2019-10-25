Джонсон заявил, что планирует провести досрочные выборы 12 декабря
Также премьер-министр Британии призвал оппозицию поддержать инициативу правительства на голосовании по данному вопросу
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил Палату общин парламента согласиться на проведение внеочередных парламентских выборов 12 декабря. В том случае, если ЕС предоставит Британии трехмесячную отсрочку по Brexit.
Джонсон также призвал оппозицию поддержать инициативу правительства на голосовании по данному вопросу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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