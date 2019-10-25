Американские эксперты назвали С-400 "смертоносным оружием"
В Штатах заявили, что РФ стремится продать и использовать комплексы, чтобы получить рычаги воздействия и угрожать противникам
Изменить размер текста:
Американские СМИ опубликовали статью, в которой заявили, что новые ракеты, радиолокационные технологии и широкие возможности применения делают российский комплекс С-400 грозным и смертоносным оружием.
Эксперты подчеркнули, что РФ стремится продать и использовать зенитно-ракетный комплекс, чтобы получить рычаги воздействия и угрожать противникам.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU