2019-10-25T01:22:07+03:00
В мире

Американские эксперты назвали С-400 "смертоносным оружием"

В Штатах заявили, что РФ стремится продать и использовать комплексы, чтобы получить рычаги воздействия и угрожать противникам
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американские СМИ опубликовали статью, в которой заявили, что новые ракеты, радиолокационные технологии и широкие возможности применения делают российский комплекс С-400 грозным и смертоносным оружием.

Эксперты подчеркнули, что РФ стремится продать и использовать зенитно-ракетный комплекс, чтобы получить рычаги воздействия и угрожать противникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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