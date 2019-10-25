В России около 70% граждан довольны тем, как организована диспансеризация

СЕГОДНЯ 03:40 2019-10-25T03:40:15+03:00

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Около 70% россиян довольны, как в стране проходит процесс организации диспансеризации за последние два года.

На днях Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в партнерстве с Всероссийским союзом страховщиков провел опрос среди более 1600 граждан РФ в возрасте от 18 до 65 лет из 8 федеральных округов страны.

Так, "скорее довольные" диспансеризацией составляют большинство респондентов (49,9%). А пятая часть пациентов "полностью довольны" организацией медицинских мероприятий (20,1%).

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ИСТОЧНИК KP.RU