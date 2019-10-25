Небензя раскритиковал Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии

СЕГОДНЯ 05:09 2019-10-25T05:09:05+03:00

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к западным коллегам в Совбезе, и спросил, что их страны делают для восстановления ситуации в Сирии.

Так дипломат отреагировал на публикацию американских СМИ, в которых говорилось об ударах ВКС по сирийским больницам.

- Я видел эту статью. Этот очередной фейк, который там появился, был уже давно опровергнут нашим министерством обороны, - подчеркнул Небензя.

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ИСТОЧНИК KP.RU