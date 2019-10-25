В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют около 50 тысяч человек

СЕГОДНЯ 07:46 2019-10-25T08:09:53+03:00

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Власти американского штата Калифорния распорядились эвакуировать людей, проживающих на территориях к северу от Лос-Анджелеса. Обязательная мера затронет по меньшей мере 50 тысяч человек, которые оказались в зоне распространения лесных пожаров. Такие данные предоставили в пресс-службе департамента шерифа округа Лос-Анджелес.

Огонь уже охватил около двух тысяч гектаров. Тушение серьезно затрудняют сильный ветер и низкая влажность. С четверга, 24 октября, было уничтожено около десятка строений, но получить точную оценку ущерба пока не удается.

Со стихией борются свыше 500 пожарных. Власти призывают жителей Калифорнии быть бдительными, даже если их районы не были эвакуированы, поскольку пламя распространяется очень быстро.

Пожары у города Санта-Кларита в Калифорнии.Огонь тушат 500 человек, четыре вертолета и четыре противопожарных самолета.

Согласно данным NBC, произведенное в рамках профилактики отключение электричества может стать самым крупным за последнее время.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее в Калифорнии также полыхали пожары. Тогда без света остались почти 800 тысяч жителей штата.

Пожар в Калифорнии.Крупному возгоранию присвоено название Tick - "Клещ"

ИСТОЧНИК KP.RU