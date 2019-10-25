Россиянка умерла после занятий аквааэробикой в Турции

СЕГОДНЯ 07:58 2019-10-25T08:22:11+03:00

Женщине стало плохо в начале октября, ее прооперировали, но спасти не смогли

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На одном из курортов Турции погибла еще одна российская туристка. Об этом сообщило посольство РФ в республике.

Женщине стало плохо 8 октября после занятий аквааэробикой в отеле. Ее тут же доставили в госпиталь, где диагностировали кровоизлияние в мозг. Через несколько дней 54-летней россиянке провели операцию.

Генконсульство находилось в постоянном контакте с родственниками пострадавшей, врачами и страховой компанией. Рассматривалась возможность экстренной эвакуации женщины из Алании по линии Всероссийского центра медицинских катастроф "Защита". Но спустя две недели после хирургического вмешательства, 23 октября, пациентка скончалась, несмотря на все усилия медиков.

Женщина скончалась, несмотря на усилия медиков

"Загранучреждением оформлены документы и предприняты все необходимые действия для репатриации тела", - сообщается на странице посольства в Facebоok.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе в Турции погибла также пятилетняя девочка из России. Она вместе с семьей отправилась кататься на электрическом велосипеде по каньону Гейнюк в Кемере, но находившийся за рулем отец не справился с управлением. При падении ребенок ударился головой о камень. Смерть наступила уже в отделении неотложной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU