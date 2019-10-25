Виктора Бута, отбывающего наказание в США, могут перевести в другую тюрьму

СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-25T08:06:36+03:00

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Виктора Бута, который отбывает в США 25-летний срок, в декабре этого года или начале января могут перевести в другую тюрьму. Власти уверяют, что новое исправительное учреждение с более щадящим режимом, но сам заключенный и его родственники против изменений и опасаются за жизнь россиянина.

Впервые за восемь лет разлуки семья Бута прилетела к нему в сентябре этого года. Алла Бут делится, что в первые три недели им давали дополнительное время для свиданий, но к сожалению все закончилось

- Мы планируем возвращаться домой в конце ноября, так как удалось неплохо сэкономить. Место, где расположена тюрьма, фактически деревня и продукты, жилье стоят дешевле. Мы обратились в наше посольство с просьбой попросить Госдепартамент предоставить нам дополнительные часы для свиданий, - делится подробностями женщина.

Она опасается, что возможный перевод мужа в другое пенитенциарное учреждение отрицательно скажется на его здоровье.

- Сейчас Виктор находится в тюрьме строгого режима, планируется, что его перебросят в учреждение, по строгости примерно как то, где содержится Константин Ярошенко. Мы опасаемся, здесь уже дом родной. Нет серьезный криминальных группировок, драк, знакомые охранники, - комментирует «Известиям» Алла Бут.

Российское посольство дважды обращалось в Госдепартамент с просьбой не переводить россиянина в другую тюрьму, но пока ответа не поступило.

- Виктор держит себя в очень жесткой физической форме. Занимается йогой, чтобы компенсировать отсутствие медицинского лечения. За восемь лет он перечитал огромное количество литературы по здоровью. Наши сограждане отправляли ему книги, он перечитал огромное количество. Стал неплохо разбираться в работе позвоночника, к нему даже обращаются другие заключенные и просят помочь. Прослыл в тюрьме за местного знахаря, целителя, - делится супруга россиянина.

ИСТОЧНИК KP.RU