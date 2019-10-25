2019-10-25T08:46:16+03:00
Общество

Названы профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда рассказали, кому не грозит остаться без работы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Повара востребованы сейчас и будут востребованы в будущемПовара востребованы сейчас и будут востребованы в будущемФото: Евгения ГУСЕВА
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Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда перечислили профессии, которые востребованы в России на настоящий момент и останутся таковы как минимум в ближайшие несколько лет.

В первую очередь речь идет о представителях массовых профессий. В их числе официанты, бармены, повара, бухгалтеры, педагоги, токари, машинисты, электрогазосварщики и электромеханики по лифтам.

Также без работы не останутся представители дефицитных профессий, например, инженер-химик, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтёр оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества и тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, передает телеканал RT.

И сейчас, и в будущем будут востребованы организаторы. Сюда относятся специалисты в области управления фармацевтической деятельностью и начальники смен на электростанции. А на фоне развития технологического процесса возникает необходимость в экспертах по большим данным и облачным приложениям.

"Даже с учётом динамики рынка труда ситуация меняется не настолько быстро, чтобы за 3—6 лет отдельные профессии стали неактуальны либо исчезли. Но профессии могут постепенно трансформироваться", — прокомментировала ситуацию специалист ВНИИ труда Ирин Волошина.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент самыми востребованными работниками среднего звена являются повара и кассиры, а самыми высокооплачиваемыми - гинекологи и айтишники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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