Проверка расследования Мюллера переквалифицирована в уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-25T09:13:59+03:00

Прокуратура изучает обстоятельства начала процесса о приписываемом России вмешательстве в выборы президента США

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Министерство юстиции Соединенных Штатов переквалифицировало административную проверку обстоятельств начала расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы президента в 2016 году в уголовное дело.

Теперь у федерального прокурора Джона Дарема появилась возможность направлять повестки на допросы, запрашивать интересующие следствие документы, созывать большое жюри присяжных и выдвигать обвинения.

Информации о переводе проверки в уголовное поле сообщили источники газеты The New York Times, однако когда именно это произошло, неизвестно.

Сай kp.ru писал, что спецпрокурору США Роберту Мюллеру так и не удалось доказать наличие сговора между Москвой и американским президентом Дональдом Трампом. Расследование было завершено, но в Минюсте заинтересовались, почему этот процесс вообще имел место быть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702141" frameborder="0"></iframe> Путин прокомментировал итоги расследования Мюллера: «Гора родила мышь».

ИСТОЧНИК KP.RU