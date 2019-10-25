Проверка расследования Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Министерство юстиции Соединенных Штатов переквалифицировало административную проверку обстоятельств начала расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы президента в 2016 году в уголовное дело.
Теперь у федерального прокурора Джона Дарема появилась возможность направлять повестки на допросы, запрашивать интересующие следствие документы, созывать большое жюри присяжных и выдвигать обвинения.
Информации о переводе проверки в уголовное поле сообщили источники газеты The New York Times, однако когда именно это произошло, неизвестно.
Сай kp.ru писал, что спецпрокурору США Роберту Мюллеру так и не удалось доказать наличие сговора между Москвой и американским президентом Дональдом Трампом. Расследование было завершено, но в Минюсте заинтересовались, почему этот процесс вообще имел место быть.
Путин прокомментировал итоги расследования Мюллера: «Гора родила мышь».
ИСТОЧНИК KP.RU