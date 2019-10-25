2019-10-25T09:13:59+03:00
Политика

Проверка расследования Мюллера переквалифицирована в уголовное дело

Прокуратура изучает обстоятельства начала процесса о приписываемом России вмешательстве в выборы президента США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роберт МюллерРоберт МюллерФото: REUTERS
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Министерство юстиции Соединенных Штатов переквалифицировало административную проверку обстоятельств начала расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы президента в 2016 году в уголовное дело.

Теперь у федерального прокурора Джона Дарема появилась возможность направлять повестки на допросы, запрашивать интересующие следствие документы, созывать большое жюри присяжных и выдвигать обвинения.

Информации о переводе проверки в уголовное поле сообщили источники газеты The New York Times, однако когда именно это произошло, неизвестно.

Сай kp.ru писал, что спецпрокурору США Роберту Мюллеру так и не удалось доказать наличие сговора между Москвой и американским президентом Дональдом Трампом. Расследование было завершено, но в Минюсте заинтересовались, почему этот процесс вообще имел место быть.

Путин прокомментировал итоги расследования Мюллера: «Гора родила мышь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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