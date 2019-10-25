В Подмосковье ограбили дом экс-главы управы Нагатино-Садовников

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-25T10:52:05+03:00

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В Подмосковье ограбили дом предпринимателя Юрия Богодухова, который с 2013 по 2015 год занимал должность главы управы столичного района Нагатино-Садовники.

Заявление о преступлении поступило в полицию вечером в среду, 23 октября. Богодухов рассказал, что неизвестный отжал окно его дома в поселке Васькино подмосковного Чехова и похитил ювелирные украшения и часы на сумму более одного миллиона рублей.

Все произошло в период между 06:00 и 19:00 того же дня. Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, дом не оборудован системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией. Продолжается выяснение обстоятельств случившегося.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU