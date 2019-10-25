2019-10-25T11:16:31+03:00
Общество

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору томатного сока

Это овощной напиток является самым популярным не только в России, но и в мире
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Специалисты Роскачества совместно с Российским союзом производителей соков дали покупателям пару рекомендаций по выбору томатного сока.

Этот овощной напиток является самым популярным не только в России, но и в мире. Доля его продаж составляет 8% и уступает лишь яблочному (20%), мультифруктовому (11%) и апельсиновому (10%) сокам.

Чтобы выбрать качественную продукцию, прежде всего, стоит обратить внимание на название - является ли она соком, нектаром или сокосодержащим напитком.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фрукты и овощи могут подешеветь на 3-4 процента
Самый богатый человек в мире потерял семь миллиардов долларов за вечер
Путин не обсуждал с президентом ЦАР создание российской военной базы
В бундестаге предлагают организовать вывод войск НАТО из страны
Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию
В Совфеде оценили новую систему пенсионных накоплений
В Сибири предотвратили четыре теракта с начала года
В Подмосковье ограбили дом экс-главы управы Нагатино-Садовников
У детского лагеря нашли повешенными братьев-близнецов
Свыше 100 тысяч человек эвакуируют в Японии из-за мощных ливней
Бриллиант стоимостью почти $2 млн похитили в Японии
Проверка расследования Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Названы профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем
Виктора Бута, отбывающего наказание в США, могут перевести в другую тюрьму
Россиянка умерла после занятий аквааэробикой в Турции
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют около 50 тысяч человек
В Киеве заявили, что России придется поставлять газ через Украину
В Сирию прибыло 300 российских полицейских для отвода курдов от границ с Турцией
В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандала
В Сенате Конгресса США подготовили резолюцию, осуждающую процедуру импичмента Трампа
Небензя раскритиковал Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии
США планируют направить дополнительные ВС в Сирию для защиты нефти
В России около 70% граждан довольны тем, как организована диспансеризация