Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору томатного сока

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-25T11:16:31+03:00

Это овощной напиток является самым популярным не только в России, но и в мире

Изменить размер текста: A A

Специалисты Роскачества совместно с Российским союзом производителей соков дали покупателям пару рекомендаций по выбору томатного сока.

Этот овощной напиток является самым популярным не только в России, но и в мире. Доля его продаж составляет 8% и уступает лишь яблочному (20%), мультифруктовому (11%) и апельсиновому (10%) сокам.

Чтобы выбрать качественную продукцию, прежде всего, стоит обратить внимание на название - является ли она соком, нектаром или сокосодержащим напитком.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU