Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору томатного сока
Это овощной напиток является самым популярным не только в России, но и в мире
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Специалисты Роскачества совместно с Российским союзом производителей соков дали покупателям пару рекомендаций по выбору томатного сока.
Этот овощной напиток является самым популярным не только в России, но и в мире. Доля его продаж составляет 8% и уступает лишь яблочному (20%), мультифруктовому (11%) и апельсиновому (10%) сокам.
Чтобы выбрать качественную продукцию, прежде всего, стоит обратить внимание на название - является ли она соком, нектаром или сокосодержащим напитком.
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ИСТОЧНИК KP.RU