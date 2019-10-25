2019-10-25T11:18:02+03:00
Политика

Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

Для отвода курдов от границ с Турцией прибыло 300 военнослужащих [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирию прибыли российские полицейские для отвода курдов от границы с ТурциейВ Сирию прибыли российские полицейские для отвода курдов от границы с ТурциейФото: Александр КОЦ
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Появилось видео прибытия дополнительного контингента российских военных в Сирию. Для отвода курдов от границы с Турцией на место прибыли 300 полицейских. На кадрах видеозаписи можно увидеть посадку транспортного самолета Ил-76 ВКС России и выгрузку личного состава.

По данным министерства обороны, в Сирию прибыли российские полицейские из Чечни. В их задачи входит не только отвод курдов, но и обеспечение безопасности населения и поддержание правопорядка в регионе, передает сайт телеканала «Звезда».

«В Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе», - сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что на авиабазу также доставляются свыше 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У», которые предназначены на выполнения спецзадач российскими полицейскими, передает сайт argumenti.ru.

zvezdanewszvezdanews
Переброска военных полицейских в Сирию
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ИСТОЧНИК KP.RU

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