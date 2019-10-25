Путин не обсуждал с президентом ЦАР создание российской военной базы
Центральноафриканский лидер Фостен-Арканж Туадер заявил, что изучает возможность размещения такого объекта в стране
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Президент РФ Владимир Путин не обсуждал возможность размещения российской военной базы в Центральноафриканской Республике с лидером этой страны Фостеном-Арканжем Туадером. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сам Туадер ранее сообщил, что в Банги рассматривают такую возможность.
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ИСТОЧНИК KP.RU