Футболист «Витесса», нагрубивший Слуцкому, отстранен от тренировок

СЕГОДНЯ 12:35 2019-10-25T12:35:07+03:00

В текущем сезоне в чемпионате Голландии Базур принял участие в девяти матчах и забил два гола Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Рихедли Базур, перешедший летом 2019 из немецкого «Вольфсбурга» в голландский «Витесс», устроил потасовку на тренировке, за что был удален. Покидая поле, Базур грубо высказался в адрес Леонида Слуцкого, устранившего его с поля за драку.

Отмечается, что уходя с поля Базур сказал, что не считает Слуцкого авторитетом и никогда не хотел играть под его началом. За впоследствии был отстранен от тренировок в качестве наказания.

По информации NU.nl срок наказания, на который футболист отстранен от тренировок с клубом, в руководстве еще не оговаривался.

«Мы будем обсуждать сложившуюся ситуацию. Мы не собираемся рассуждать о том, когда он вернется. Самое главное, что команда может сосредоточиться на предстоящих матчах в тишине и покое. Это наш приоритет», — передает слова технического директора клуба Мо Аллаха издание.

В текущем сезоне в чемпионате Голландии Базур принял участие в девяти матчах и забил два гола.

ИСТОЧНИК KP.RU