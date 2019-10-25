На Алтае в честь 100-летия Михаила Калашникова освятили храм, в котором его крестили

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-25T12:39:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В алтайском селе Курья, где 100 лет назад родился знаменитый оружейник Михаил Калашников, 25 октября освятили храм, в котором когда-то крестили конструктора. В советские годы в церкви Знамения Пресвятой Богородицы устроили клуб, затем здание обветшало. С 2014 года шла масштабная реставрация храма, и сегодня он засиял золотом икон и каменными резными колоннами. На церемонию освящения приехали гости из разных регионов России, в том числе дочь конструктора Елена.

- Я думаю, что если бы отец сейчас был с нами, он бы и помолился, и принял участие в этом церковном торжестве, - рассказала Елена Калашникова. - Он всегда гордился тем, что он из Алтайского края. Михаил Тимофеевич очень любил приезжать на свою малую родину.

Церковь Знамения стала частью Мемориального комплекса Михаила Калашникова. В школе, где когда-то учился оружейник, сегодня работает музей.

На Алтае широко отмечают юбилей создателя автомата АК-47: торжества в честь 100-летия конструктора продлятся три дня. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, поздравляя земляков, подчеркнул: после освящения храма Знамения село Курья наверняка станет местом притяжения паломников и туристов, интересующихся историей родной страны и уникальной природой Алтая.

- Выдающийся конструктор всегда обращал внимание на то, что создавал оружие для защиты страны, и хотел бы, чтобы в мирное время оно хранилось за железными дверями и за толстыми стенами, - рассказал Виктор Томенко. - Он же был еще и человеком, который невероятно притягивал к себе внимание всех, кто его знал и с ним общался. Михаил Калашников был одновременно великим и простым. И это удивительный сплав качеств Михаила Тимофеевича - как, наверное, удивительный сплав, из которого делается это оружие, так никем и не раскрытый в настоящее время.