Белоруссия рассчитывает получить от Китая кредит на 500 млн долларов

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-25T12:47:05+03:00

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Белоруссия рассчитывает получить от Китая кредит в размере 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов). Об этом сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.

По его словам, сейчас ведется активная работа по подготовке необходимой документации. Стороны уже провели ряд встреч. Так, например, ранее в Минск приезжала большая группа представителей Банка развития Китая.

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ИСТОЧНИК KP.RU