2019-10-25T13:07:28+03:00
Происшествия

Полиция возбудила дело по факту оставления младенца на тротуаре в Москве

Шестимесячная девочка пока находится в больнице, ее родителей ищут
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве неизвестный мужчина оставил сверток с шестимесячным младенцем на тротуаре по улице Щепкина и сбежал. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Об этом сообщил начальник УИиОС Главного управления МВД России по городу полковник внутренней службы Юрий Титов.

Сайт kp.ru писал, что маленькую девочку обнаружили прохожие. Ребенок был тепло одет и помещен в спортивную сумку.

Появилось видео отца, бросившего дочь на лавочке в Москве.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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