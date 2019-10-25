Полиция возбудила дело по факту оставления младенца на тротуаре в Москве

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-25T13:07:28+03:00

Шестимесячная девочка пока находится в больнице, ее родителей ищут

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В Москве неизвестный мужчина оставил сверток с шестимесячным младенцем на тротуаре по улице Щепкина и сбежал. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Об этом сообщил начальник УИиОС Главного управления МВД России по городу полковник внутренней службы Юрий Титов.

Сайт kp.ru писал, что маленькую девочку обнаружили прохожие. Ребенок был тепло одет и помещен в спортивную сумку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739461" frameborder="0"></iframe> Появилось видео отца, бросившего дочь на лавочке в Москве.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU