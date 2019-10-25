Президент ЦАР попросил снять оружейное эмбарго с его страны

СЕГОДНЯ 13:12 2019-10-25T13:32:08+03:00

Фостен-Арканж Туадера пожаловался на то, что боевики зачастую вооружены лучше, чем национальная армия республики

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Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера призвал полностью снять действующее в отношении его страны оружейное эмбарго.

Глава государства указал на то, что сейчас многие незаконные группировке бывают вооружены даже лучше, чем национальная армия. По его мнению, ситуацию позволило бы решить снятие эмбарго с сил обороны и безопасности, обучением которых занимается международное сообщество.

"Речь идет о национальной армии, легитимных войсках страны, призванных защищать народ и учреждения. Наша армия нуждается во всех ресурсах для осуществления этой задачи", - цитирует РИА Новости Туадеру.

Сайт kp.ru писал, что ранее лидер ЦАР сообщил также о рассмотрении возможности размещения российской военной базы на территории африканской республики. В Кремле же заявили, что эта тема не обсуждалась по время переговоров Туадеры с президентом РФ Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU