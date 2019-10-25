IV Кружевной фестиваль «Vita Lace» пройдет в Вологде в июне 2020 года

СЕГОДНЯ 13:12 2019-10-25T13:12:41+03:00

Фестиваль проходит в самом известном кружевном центре России раз в три года. Его темой станет отображение национальных традиций, промыслов и ремёсел в кружевных произведениях

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В программу «Vita Lace – 2020», рассчитанную на четыре дня, включены семинары и мастер-классы по кружевоплетению и созданию сколков для кружевниц. Для ценителей красоты и туристов - показы коллекций одежды, декорированной кружевом от известных российских дизайнеров и начинающих модельеров, и большая кружевная ярмарка.

Ключевые события фестиваля – выставка «Черное и белое» из собрания РОСИЗО (Москва) и выставка словенского кружева из города Идрия.

Фестиваль в Вологде известен своими массовыми акциями, например, в 2011 году 570 кружевниц из 25 регионов России и 8 стран мира в течение 2 часов плели кружева на Кремлевской площади Вологды. Акция была занесена в Книгу рекордов России. В 2017-ом участницы фестиваля сплели кружевное панно из 319 частей. Тема акции будущего года пока в секрете.

По словам заведующей вологодского музея кружева Натальи Боевой, о своем намерении участвовать в фестивале заявили кружевницы из Эстонии, Польши, Хорватии, Словении, Беларуси, Франции и Австралии, а также из региональных центров кружевоплетения России.