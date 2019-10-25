"Сухой" поставит норвежской авиакомпании 40 самолетов SSJ-100

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-25T14:46:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle из тройки лидеров европейских лоукостеров купит у "Гражданских самолетов Сухого" 40 лайнеров Sukhoi Superjet 100. Меморандум с условиями сделки уже заключен.

Бюджетный авиаперевозчик получит не только самолеты, но и возможность летать по транссибирскому маршруту со скидкой. Речь идет о рейсах из Европы в Азию. Пролегающий через Россию маршрут является самым коротким. Экономия средств за полет туда-обратно составляет около 80 тысяч долларов, а во временном эквиваленте - примерно пять часов.

Norwegian Air Shuttle неоднократно пыталась добиться права пользования транссибирским маршрутом, но безуспешно. А при покупке SSJ-100 оно, фактически, идет в подарок.

Согласно данным РБК, сначала десять лайнеров будут переданы в лизинг аргентинской "дочке" Norwegian Air, а остальные поступят в распоряжении головного офиса.

Сайт kp.ru писал, что в самом начале продаж российские "Суперджеты" были на 15% дешевле зарубежных аналогов и на 10% выгоднее в обслуживании, поэтому их многие покупали. Однако спустя семь лет выявили серьезное проблему - плохое постобслуживание.

ИСТОЧНИК KP.RU