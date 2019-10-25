2019-10-25T14:46:02+03:00
Политика

"Сухой" поставит норвежской авиакомпании 40 самолетов SSJ-100

Также лайнерам Norwegian Air Shuttle разрешат летать по транссибирскому маршруту
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Sukhoi Superjet 100Sukhoi Superjet 100Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle из тройки лидеров европейских лоукостеров купит у "Гражданских самолетов Сухого" 40 лайнеров Sukhoi Superjet 100. Меморандум с условиями сделки уже заключен.

Бюджетный авиаперевозчик получит не только самолеты, но и возможность летать по транссибирскому маршруту со скидкой. Речь идет о рейсах из Европы в Азию. Пролегающий через Россию маршрут является самым коротким. Экономия средств за полет туда-обратно составляет около 80 тысяч долларов, а во временном эквиваленте - примерно пять часов.

Norwegian Air Shuttle неоднократно пыталась добиться права пользования транссибирским маршрутом, но безуспешно. А при покупке SSJ-100 оно, фактически, идет в подарок.

Согласно данным РБК, сначала десять лайнеров будут переданы в лизинг аргентинской "дочке" Norwegian Air, а остальные поступят в распоряжении головного офиса.

Сайт kp.ru писал, что в самом начале продаж российские "Суперджеты" были на 15% дешевле зарубежных аналогов и на 10% выгоднее в обслуживании, поэтому их многие покупали. Однако спустя семь лет выявили серьезное проблему - плохое постобслуживание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме назвали здравомыслящим экс-премьера Италии, который предложил снять санкции с РФ
На Украине возобновились протесты против "формулы Штайнмайера"
Юристы усмотрели в словах Макгрегора о дагестанцах нарушение статьи УК
Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске
Волоколамское шоссе частично перекрыли на год
Владимир Колокольцев встретился в финским коллегой
Медведев предложил ввести штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч
Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых
IV Кружевной фестиваль «Vita Lace» пройдет в Вологде в июне 2020 года
Президент ЦАР попросил снять оружейное эмбарго с его страны
Полиция возбудила дело по факту оставления младенца на тротуаре в Москве
Белоруссия рассчитывает получить от Китая кредит на 500 млн долларов
В Госдуме усомнились в необходимости существования альянса НАТО
На Алтае в честь 100-летия Михаила Калашникова освятили храм, в котором его крестили
Футболист «Витесса», нагрубивший Слуцкому, отстранен от тренировок
Сенаторы увидели угрозу нацбезопасности США в приложении TikTok
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге
Фрукты и овощи могут подешеветь на 3-4 процента
Самый богатый человек в мире потерял семь миллиардов долларов за вечер
Путин не обсуждал с президентом ЦАР создание российской военной базы
В бундестаге предлагают организовать вывод войск НАТО из страны