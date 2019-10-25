Владимир Колокольцев встретился в финским коллегой

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-25T14:10:33+03:00

Они обсудили методы противодействия нелегальной миграции и договорились об укреплении сотрудничества в сфере противодействия IT-преступлениям

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В Хельсинки состоялась встреча Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева и Министра внутренних дел Финляндской Республики Марии Охисало.

Глава МВД России отметил высокий уровень российско-финляндского взаимодействия в правоохранительной сфере, которое основывается на партнерском доверии и имеет положительную динамику.

- Миграционные процессы достигли беспрецедентных масштабов, что существенно повышает значение их международного и государственного регулирования. МВД России принадлежит координирующая роль в сфере миграции в целом и предупреждении, пресечении незаконной миграции в частности. Эффективность реализации предоставленных полномочий обеспечивается межведомственным взаимодействием и главное – международным сотрудничеством, – Колокольцев подчеркнул традиционно лидирующие позиции России в мире по приему иностранных граждан.

Коллеги обсудили методы противодействия нелегальной миграции, договорились о создании рабочих групп для противодействия IT-преступлениям и контрабанде наркотиков.

Владимир Колокольцев сообщил коллеге, что с 2017 года в России стартовал проект "электронная виза", в рамках которого с 1 октября текущего года гражданам Финляндии и ряда других государств упрощен въезд в Россию через пограничные пункты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при соблюдении ряда условий.

ИСТОЧНИК KP.RU