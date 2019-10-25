Волоколамское шоссе частично перекрыли на год

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-25T14:16:11+03:00

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На участке Волоколамского шоссе от МКАДа до реки Сходня начался большой ремонт. До октября 2020 года на этом отрезке для водителей закрыты проезд в сторону Москвы и две полосы на МКАДе. Машины сейчас могут проехать здесь только по небольшому двухполосному дублеру, который идет параллельно закрытому шоссе. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рекомендуют горожанам пользоваться метро и наземными маршрутами общественного транспорта. Тем, кто все же поедет на личном авто, нужно выбираться на проспект Маршала Жукова и Ленинградский проспект.

Неудобства придется терпеть из-за реконструкции Волоколамского шоссе.

- На этом отрезке построят опору эстакады, разберут старый подземный пешеходный переход и поставят новый около дома 95, обновят инженерные коммуникации, а также построят подпорную стенку и дорожное полотно, - объяснили в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

Во время ремонта развязку на пересечении МКАДа и участка шоссе от кольцевой автодороги до реки Сходни дополнят удобными съездами. До сих пор в этом районе собирались пробки не только на самой Волоколамке, но и на МКАДе, и на Пятницком шоссе. После реконструкции водители смогут быстрее здесь проезжать.

Кроме того, на обновляемом участке расширят проезжую часть. На пересечении Волоколамского шоссе с Походным проездом появится эстакада из шести полос - по три в каждую сторону. При этом реконструирован мост через реку Сходню и несколько пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU