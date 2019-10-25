На Украине возобновились протесты против "формулы Штайнмайера"
Украинцы вновь вышли на улицы крупных городов, чтобы высказать недовольство применением так называемой "формулы Штайнмайера", которая прописывает процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Акции протеста под названием "Нет капитуляции" проходят в пятницу, 25 октября, возле зданий областных государственных администраций. Митинги охватили Киев, Харьков, Днепр, Николаев, Львов и другие крупные города страны.
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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