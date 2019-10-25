2019-10-25T14:34:39+03:00
Политика

На Украине возобновились протесты против "формулы Штайнмайера"

Акции "Нет Капитуляции" проходят в Киеве, Харькове, Львове и других крупных городах страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Украинцы вновь вышли на улицы крупных городов, чтобы высказать недовольство применением так называемой "формулы Штайнмайера", которая прописывает процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Акции протеста под названием "Нет капитуляции" проходят в пятницу, 25 октября, возле зданий областных государственных администраций. Митинги охватили Киев, Харьков, Днепр, Николаев, Львов и другие крупные города страны.

В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме назвали здравомыслящим экс-премьера Италии, который предложил снять санкции с РФ
Юристы усмотрели в словах Макгрегора о дагестанцах нарушение статьи УК
Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске
Волоколамское шоссе частично перекрыли на год
Владимир Колокольцев встретился в финским коллегой
"Сухой" поставит норвежской авиакомпании 40 самолетов SSJ-100
Медведев предложил ввести штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч
Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых
IV Кружевной фестиваль «Vita Lace» пройдет в Вологде в июне 2020 года
Президент ЦАР попросил снять оружейное эмбарго с его страны
Полиция возбудила дело по факту оставления младенца на тротуаре в Москве
Белоруссия рассчитывает получить от Китая кредит на 500 млн долларов
В Госдуме усомнились в необходимости существования альянса НАТО
На Алтае в честь 100-летия Михаила Калашникова освятили храм, в котором его крестили
Футболист «Витесса», нагрубивший Слуцкому, отстранен от тренировок
Сенаторы увидели угрозу нацбезопасности США в приложении TikTok
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге
Фрукты и овощи могут подешеветь на 3-4 процента
Самый богатый человек в мире потерял семь миллиардов долларов за вечер
Путин не обсуждал с президентом ЦАР создание российской военной базы
В бундестаге предлагают организовать вывод войск НАТО из страны