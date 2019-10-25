2019-10-25T14:45:03+03:00
Политика

В Госдуме назвали здравомыслящим экс-премьера Италии, который предложил снять санкции с РФ

Романо Проди заявил, что сейчас самое благоприятное время для данного шага
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Госдуме оценили заявление, что сейчас самое время снять санкции с РоссииВ Госдуме оценили заявление, что сейчас самое время снять санкции с РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил заявление экс-премьера Италии, президента Фонда международного сотрудничества Романо Проди о санкциях в отношении РФ. Политик отметил, что сейчас самое благоприятное время, чтобы их отменить и эти слова нашли поддержку у депутатов.

- Заявление говорит о том, что в Европе есть здравомыслящие политики и государства, которые придерживаются интересов именно своего народа, а не поддаются давлению извне, - рассуждает Морозов.

Он отметил, что продолжение санкционной войны выгодно только Вашингтону, другие страны уже поняли, что они тоже становятся жертвами данной политики.

Депутат уверен, что вслед за Италией последуют и другие европейские государства, и все ограничения с России будут сняты.

-Санкции не имеют действия. Наша страна большая и самодостаточная. Невозможно методом таких ограничений изменить принципиальные подходы России к внешней политике, — комментирует депутат RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Солдат открыл стрельбу в Забайкалье: погибли восемь человек
На Украине возобновились протесты против "формулы Штайнмайера"
Юристы усмотрели в словах Макгрегора о дагестанцах нарушение статьи УК
Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске
Волоколамское шоссе частично перекрыли на год
Владимир Колокольцев встретился в финским коллегой
"Сухой" поставит норвежской авиакомпании 40 самолетов SSJ-100
Медведев предложил ввести штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч
Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых
IV Кружевной фестиваль «Vita Lace» пройдет в Вологде в июне 2020 года
Президент ЦАР попросил снять оружейное эмбарго с его страны
Полиция возбудила дело по факту оставления младенца на тротуаре в Москве
Белоруссия рассчитывает получить от Китая кредит на 500 млн долларов
В Госдуме усомнились в необходимости существования альянса НАТО
На Алтае в честь 100-летия Михаила Калашникова освятили храм, в котором его крестили
Футболист «Витесса», нагрубивший Слуцкому, отстранен от тренировок
Сенаторы увидели угрозу нацбезопасности США в приложении TikTok
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге
Фрукты и овощи могут подешеветь на 3-4 процента
Самый богатый человек в мире потерял семь миллиардов долларов за вечер
Путин не обсуждал с президентом ЦАР создание российской военной базы
В бундестаге предлагают организовать вывод войск НАТО из страны