В Госдуме назвали здравомыслящим экс-премьера Италии, который предложил снять санкции с РФ

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-25T14:45:03+03:00

В Госдуме оценили заявление, что сейчас самое время снять санкции с России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Романо Проди заявил, что сейчас самое благоприятное время для данного шага

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил заявление экс-премьера Италии, президента Фонда международного сотрудничества Романо Проди о санкциях в отношении РФ. Политик отметил, что сейчас самое благоприятное время, чтобы их отменить и эти слова нашли поддержку у депутатов.

- Заявление говорит о том, что в Европе есть здравомыслящие политики и государства, которые придерживаются интересов именно своего народа, а не поддаются давлению извне, - рассуждает Морозов.

Он отметил, что продолжение санкционной войны выгодно только Вашингтону, другие страны уже поняли, что они тоже становятся жертвами данной политики.

Депутат уверен, что вслед за Италией последуют и другие европейские государства, и все ограничения с России будут сняты.

-Санкции не имеют действия. Наша страна большая и самодостаточная. Невозможно методом таких ограничений изменить принципиальные подходы России к внешней политике, — комментирует депутат RT.

ИСТОЧНИК KP.RU