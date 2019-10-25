2019-10-25T15:58:41+03:00
Общество

Онищенко рассказал про вызывающую паралич болезнь, из-за которой под Тюменью госпитализированы 10 человек

Бывший главный санитарный врач РФ рассказал о «гаффской болезни»
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Жители Тюменской деревни отравились, съев токсичную рыбуЖители Тюменской деревни отравились, съев токсичную рыбуФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

10 жителей села Ачира Тюменской области были госпитализированы из-за вспышки «гаффской болезни». Это редкое заболевание вызывает боль в мышцах, судороги, может даже привести к параличу. Предполагается, что причиной распространения болезни стала рыба, которую местные жители ловили в реке Алымка. Это версию подтвердил и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

- В тот водоём, где они ловили рыбу, выбросили 10 тонн рыбы, которая потеряла свои товарные свойства. <…> Скорее всего, там алкалоиды цианидов, синегнойная водоросль и огромный объем биологического материала, - приводит его слова ИА «NSN».

Онищенко отметил, что сейчас все пострадавшие находятся под присмотром врачей. Двое из них в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. Сейчас самое главное - прекратить лов опасной рыбы, а выловленную вывести из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Британии задержала двух подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике
Причина стрельбы в Забайкалье: Срочник открыл огонь по сослуживцам из-за нервного срыва
Солдат открыл стрельбу в Забайкалье: погибли восемь человек
В Госдуме назвали здравомыслящим экс-премьера Италии, который предложил снять санкции с РФ
На Украине возобновились протесты против "формулы Штайнмайера"
Юристы усмотрели в словах Макгрегора о дагестанцах нарушение статьи УК
Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске
Волоколамское шоссе частично перекрыли на год
Владимир Колокольцев встретился в финским коллегой
"Сухой" поставит норвежской авиакомпании 40 самолетов SSJ-100
Медведев предложил ввести штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч
Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых
IV Кружевной фестиваль «Vita Lace» пройдет в Вологде в июне 2020 года
Президент ЦАР попросил снять оружейное эмбарго с его страны
Полиция возбудила дело по факту оставления младенца на тротуаре в Москве
Белоруссия рассчитывает получить от Китая кредит на 500 млн долларов
В Госдуме усомнились в необходимости существования альянса НАТО
На Алтае в честь 100-летия Михаила Калашникова освятили храм, в котором его крестили
Футболист «Витесса», нагрубивший Слуцкому, отстранен от тренировок
Сенаторы увидели угрозу нацбезопасности США в приложении TikTok
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге
Фрукты и овощи могут подешеветь на 3-4 процента
Самый богатый человек в мире потерял семь миллиардов долларов за вечер
Путин не обсуждал с президентом ЦАР создание российской военной базы
В бундестаге предлагают организовать вывод войск НАТО из страны