Онищенко рассказал про вызывающую паралич болезнь, из-за которой под Тюменью госпитализированы 10 человек

СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-25T15:58:41+03:00

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10 жителей села Ачира Тюменской области были госпитализированы из-за вспышки «гаффской болезни». Это редкое заболевание вызывает боль в мышцах, судороги, может даже привести к параличу. Предполагается, что причиной распространения болезни стала рыба, которую местные жители ловили в реке Алымка. Это версию подтвердил и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

- В тот водоём, где они ловили рыбу, выбросили 10 тонн рыбы, которая потеряла свои товарные свойства. <…> Скорее всего, там алкалоиды цианидов, синегнойная водоросль и огромный объем биологического материала, - приводит его слова ИА «NSN».

Онищенко отметил, что сейчас все пострадавшие находятся под присмотром врачей. Двое из них в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. Сейчас самое главное - прекратить лов опасной рыбы, а выловленную вывести из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU