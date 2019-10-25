Полиция Британии задержала двух подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-25T16:09:50+03:00

Мужчину и женщину 38 лет обвиняют в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей Фото: REUTERS

Мужчину и женщину 38 лет обвиняют в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей

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Правоохранительные органы Великобритании задержали еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были обнаружены в прицепе грузовика, следовавшего из Болгарии. Об этом сообщили в полиции графства Эссекс.

«Мужчина и женщина, оба в возрасте 38 лет, были задержаны в Уоррингтоне по подозрению в причинении смерти и участии в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей через границу», - передает телеканал Sky News сообщение британской полиции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, инцидент произошел 23 октября. В городе Грейс в графстве Эссекс в прицепе грузовика полиция обнаружила тела 39 человек. Среди погибших был один подросток Выяснилось, что машина следовала из Болгарии, а все погибшие оказались гражданами Китая. Водитель - 25-летний мужчина из Северной Ирландии был задержан для дачи показаний.

ИСТОЧНИК KP.RU