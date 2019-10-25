Тракторист на поливалке потушил горящие жигули до приезда пожарных
Смелый тракторист в буквальном смысле спас горящую машину. Дело было так: на обычной московской парковке недалеко от Рижского вокзала стояли жигули. Внезапно машина загорелась.
Добрые люди сразу же достали телефоны, и стали увлеченно снимать. Конечно, нашлись и сознательные, кто вызвал пожарных. Но самым прогрессивным оказался проезжающий мимо тракторист. Он решил не дожидаться служб и справиться с проблемой самостоятельно. Недолго думая, подъехал к горевшей машине и быстренько потушил её. Все необходимое для этого у него было – вода да поливалка.
К приезду пожарных все было уже потушено, а тракторист, совершив героический поступок, поехал дальше, выполнять свою работу. Надо сказать, что владельцу жигули сильно повезло. Кто знает, чем бы закончилось дело, не окажись на месте находчивого тракториста.
Тракторист на поливалке потушил горящие Жигули до приезда пожарных в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU