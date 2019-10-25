СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-25T16:44:48+03:00

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Смелый тракторист в буквальном смысле спас горящую машину. Дело было так: на обычной московской парковке недалеко от Рижского вокзала стояли жигули. Внезапно машина загорелась.

Добрые люди сразу же достали телефоны, и стали увлеченно снимать. Конечно, нашлись и сознательные, кто вызвал пожарных. Но самым прогрессивным оказался проезжающий мимо тракторист. Он решил не дожидаться служб и справиться с проблемой самостоятельно. Недолго думая, подъехал к горевшей машине и быстренько потушил её. Все необходимое для этого у него было – вода да поливалка.

К приезду пожарных все было уже потушено, а тракторист, совершив героический поступок, поехал дальше, выполнять свою работу. Надо сказать, что владельцу жигули сильно повезло. Кто знает, чем бы закончилось дело, не окажись на месте находчивого тракториста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740132" frameborder="0"></iframe> Тракторист на поливалке потушил горящие Жигули до приезда пожарных в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU