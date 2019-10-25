Президент Сербии подтвердил закупку у России ЗРК «Панцирь-С»

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-25T16:56:49+03:00

Глава республики сообщил, что Белград ожидает технику в ближайшее время [видео]

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В пятницу, 25 октября, на учениях «Славянский щит – 2019» под Белградом, президент Сербии Александр Вучич подтвердил закупку у России одного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

«Как вы знаете, одну систему "Панцирь-С" мы купили, заказали, и мы его ожидаем в нашей стране в ближайшее время», - цитирует словам сербского лидера пресс-служба военного ведомства.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и батарея комплексов «Панцирь-С» впервые прибыли на учения за границу. Их перебросили в Сербию для участия в совместных российско-сербских маневрах по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2019». Вооружение развернуто на территории авиабазы «Батайница» под Белградом.

СПРАВКА:

Комплекс «Панцирь-С» может поражать цели на удалении до 40 километров и высоте до 15 километров. Скорость поражаемых целей не должна превышать 2000 м/с.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739857" frameborder="0"></iframe> Комплексы С-400 и "Панцирь-С" прибыли на авиабазу Батайница для учений.Как отметили в Минобороны, российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника в процессе несения совместного боевого дежурства по ПВО (с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU