Дания одобрила строительство морского участка «Baltic Pipe» из Дании в Польшу

СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-25T17:16:52+03:00

Копенгаген одобрил строительство морского участка «Baltic Pipe» из Дании в Польшу. Фото: с сайта RuBaltic.Ru

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Строительство морского участка газопровода «Baltic Pipe», который будет проходить из Дании в Польшу, получило одобрение от местного Агентства по охране окружающей среды. Об этом сообщается на сайте «Baltic Pipe».

«25 октября датское Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее в конце июля получил одобрение выход «Baltic Pipe» на сушу на восточном побережье Дании.

Отметим, что при этом Копенгаген отверг несколько вариантов маршрута «Северный поток - 2». Ранее спорная территория между Данией и Польшей стала доступна для разработки проектов, тем не менее компания Nord Stream 2 AG так и не может согласовать маршрут трубопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU