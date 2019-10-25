Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель

СЕГОДНЯ 18:43 2019-10-25T18:43:56+03:00

Самолет не смог вылететь из Внукова из-за попадания птицы в двигатель Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

В четверг, 25 октября, самолет рейса Москва-Братислава авиакомпании «Победа» не смог вылететь из аэропорта Внуково по причине попадания птицы в один из двигателей воздушного судна.

«Только что прерван взлёт рейса "Победы" Внуково - Братислава из-за того, что на разбеге в левый двигатель попала птица», - передают РИА-Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

Как сообщается, командир лайнера оперативно принял решение о возврате во Внуково. Борт будет заменён на резервный. Официальных комментариев пока не поступало.

Напомним, в августе попадание птиц в двигатель стала причиной экстренной посадки пассажирского самолета «Уральских авиалиний» в подмосковном аэропорту «Жуковский». На борту находились больше 200 человек, но благодаря слаженному действию пилотов и экипажа никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU