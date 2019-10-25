2019-10-25T18:43:56+03:00
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель

Лайнер направлялся в Братиславу
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Самолет не смог вылететь из Внукова из-за попадания птицы в двигательСамолет не смог вылететь из Внукова из-за попадания птицы в двигательФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 25 октября, самолет рейса Москва-Братислава авиакомпании «Победа» не смог вылететь из аэропорта Внуково по причине попадания птицы в один из двигателей воздушного судна.

«Только что прерван взлёт рейса "Победы" Внуково - Братислава из-за того, что на разбеге в левый двигатель попала птица», - передают РИА-Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

Как сообщается, командир лайнера оперативно принял решение о возврате во Внуково. Борт будет заменён на резервный. Официальных комментариев пока не поступало.

Напомним, в августе попадание птиц в двигатель стала причиной экстренной посадки пассажирского самолета «Уральских авиалиний» в подмосковном аэропорту «Жуковский». На борту находились больше 200 человек, но благодаря слаженному действию пилотов и экипажа никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ФАС прокомментировали подорожание гречки
Депутатов Рады будут лишать выплат за прогулы
В национальном родительском комитете оценили идею тестировать детей на наркотики
Турция и Россия готовят соглашение на поставку истребителей Су-35
Лавров: Россия рада освобождению Бутиной
Глава МИД Монголии оценил перспективы вступления ЕАЭС
Александр Роднянский и Кантемир Балагов провели уроки кино в российских школах
Эксперт согласился с версией, что военный застрелил своих сослуживцев из-за нервного срыва
Дания одобрила строительство морского участка «Baltic Pipe» из Дании в Польшу
Количество книжных магазинов в России сократилось в семь раз за 20 лет
Президент Сербии подтвердил закупку у России ЗРК «Панцирь-С»
Тракторист на поливалке потушил горящие жигули до приезда пожарных
Медали имени Верещагина вручили в Вологде лучшим молочникам России
В Кремле не исключили «шероховатостей» в начале реализации меморандума по Сирии
Полиция Британии задержала двух подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике
Онищенко рассказал про вызывающую паралич болезнь, из-за которой под Тюменью госпитализированы 10 человек
Причина стрельбы в Забайкалье: Срочник открыл огонь по сослуживцам из-за нервного срыва
Солдат открыл стрельбу в Забайкалье: погибли восемь человек
В Госдуме назвали здравомыслящим экс-премьера Италии, который предложил снять санкции с РФ
На Украине возобновились протесты против "формулы Штайнмайера"