2019-10-25T18:52:12+03:00
Политика

Турция и Россия готовят соглашение на поставку истребителей Су-35

Анкара также может начать производить некоторые компоненты для российских самолетов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Россия и Турция готовят соглашение о покупке Су-35Россия и Турция готовят соглашение о покупке Су-35Фото: Минобороны РФ
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Москва и Анкара могут заключить соглашение на поставку Турции 36 истребителей Су-35. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

По данным газеты, стороны также готовят соглашение о том, что Анкара в будущем будет производить некоторые компоненты для российских самолетов.

Напомним, изначально Турция планировала закупать американские истребители F-35. Однако из-за покупки Турцией российских систем С-400 США приняли закон о запрете поставок Анкаре своих самолетов. После этого Россия предложила Турции закупить C-35 вместо американских истребителей.

Особый интерес к российским истребителям проявил президент Турции Тайип Эрдоган во время посещения авиасалона МАКС-2019. После этого он заявил, что не исключает возможности покупки Су-35 и Су-57 вместо американских истребителей.

Путин показал Эрдогану Су-57 и поел с ним мороженого, а российские работодатели не поддержали идею введения дневного сна на работе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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