2019-10-25T19:18:08+03:00
Общество

В ФАС прокомментировали подорожание гречки

В ведомстве сообщили, что держат ситуацию под контролем
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В ФАС прокомментировали подорожание гречкиВ ФАС прокомментировали подорожание гречкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Федеральная антимонопольная служба будет реагировать на ситуацию с повышением цен на гречку в случае, если речь будет идти о злоупотреблении и сговоре поставщиков гречневой крупы. Такое заявление сделал заместитель руководителя ведомства Андрей Цыганов.

«Если будет необходимость на это реагировать и если это будет связано со злоупотреблением доминирующим положением или со сговором поставщиков гречки, то, конечно, будем (реагировать)», - передает ТАСС слова замруководителя ФАС

По словам Цыганова, на данный момент нет поводов для беспокойства и ведомство держит ситуации с ценами на гречку под контролем.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, из-за низкой урожайности в России ожидается резкий рост закупочных цен на гречку. Как сообщается дефицит предложения связан и с тем, что аграрии начали сокращать площади земель, на которых высаживают эту культуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутатов Рады будут лишать выплат за прогулы
В национальном родительском комитете оценили идею тестировать детей на наркотики
Турция и Россия готовят соглашение на поставку истребителей Су-35
Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель
Лавров: Россия рада освобождению Бутиной
Глава МИД Монголии оценил перспективы вступления ЕАЭС
Александр Роднянский и Кантемир Балагов провели уроки кино в российских школах
Эксперт согласился с версией, что военный застрелил своих сослуживцев из-за нервного срыва
Дания одобрила строительство морского участка «Baltic Pipe» из Дании в Польшу
Количество книжных магазинов в России сократилось в семь раз за 20 лет
Президент Сербии подтвердил закупку у России ЗРК «Панцирь-С»
Тракторист на поливалке потушил горящие жигули до приезда пожарных
Медали имени Верещагина вручили в Вологде лучшим молочникам России
В Кремле не исключили «шероховатостей» в начале реализации меморандума по Сирии
Полиция Британии задержала двух подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике
Онищенко рассказал про вызывающую паралич болезнь, из-за которой под Тюменью госпитализированы 10 человек
Причина стрельбы в Забайкалье: Срочник открыл огонь по сослуживцам из-за нервного срыва
Солдат открыл стрельбу в Забайкалье: погибли восемь человек
В Госдуме назвали здравомыслящим экс-премьера Италии, который предложил снять санкции с РФ
На Украине возобновились протесты против "формулы Штайнмайера"