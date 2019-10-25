В ФАС прокомментировали подорожание гречки

СЕГОДНЯ 19:18 2019-10-25T19:18:08+03:00

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Федеральная антимонопольная служба будет реагировать на ситуацию с повышением цен на гречку в случае, если речь будет идти о злоупотреблении и сговоре поставщиков гречневой крупы. Такое заявление сделал заместитель руководителя ведомства Андрей Цыганов.

«Если будет необходимость на это реагировать и если это будет связано со злоупотреблением доминирующим положением или со сговором поставщиков гречки, то, конечно, будем (реагировать)», - передает ТАСС слова замруководителя ФАС

По словам Цыганова, на данный момент нет поводов для беспокойства и ведомство держит ситуации с ценами на гречку под контролем.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, из-за низкой урожайности в России ожидается резкий рост закупочных цен на гречку. Как сообщается дефицит предложения связан и с тем, что аграрии начали сокращать площади земель, на которых высаживают эту культуру.

ИСТОЧНИК KP.RU